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Как закапываются в асфальт бюджетные миллиарды за спиной у Зеленского

Автор: Антикор
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Как закапываются в асфальт бюджетные миллиарды за спиной у Зеленского

Политическая карьера Юрия Голика началась в 2014 году, но этому послужило знакомство в 1999 году с Борисом Ложкиным, близким соратником Петра Порошенка, который после избрания последнего, стал главой администрации президента.

Через несколько месяцев близкий друг Голика Валентин Резниченко становиться губернатором, и продержался на этом посту самый длительный строк за историю независимости — 1557 дней. Во время представления нового главы ОГА, всем было известно, что Резниченко ставленник Ложкина, и будет работать исключительно на пользу своих покровителей. Несмотря на то, что Резниченко занимал должность более 4 лет, ничем внятным он не запомнился. Зато светился везде его внештатный советник Голик. Он представлял все позитивные новости региона, и был главным идеологом пиар-службы областной администрации.

Все ли было хорошо?

Для Голика — да, но для области ситуация сложилась не лучшим образом. Не смотря на заложенный правительством и облгосадминистрацией курс на большое строительство и ремонт дорог, трассы Днепропетровской области остаются в очень плохом состоянии, а закупленный асфальт оказался в 1.5 — 2 раза рыночной цены.

В конце 2019 года депутаты Днепропетровского областного совета от «Батькивщины» заявили, что в течении последних 4 лет дуэт Резниченко-Голика подстраивал тендера под нужные предприятия за 10-15 % от цены закупки.

Все эти факты заставили депутатов областного совета создать временную контрольную комиссию с привлечением внешнего аудита для рассмотрения фактов воровства во время ремонта дорог. Но такие методы борьбы против Голика абсолютно неэффективные.



Одно уголовное производство № 120180400000000232, которое расследуется в Днепропетровской области по факту присвоения должностными лицами предприятий средств, что предназначались на строительство и обслуживание инфраструктуры, демонстрирует размах схемы. 8 различных компаний в период 2015-2019 годов получили 130 миллиардов гривен на ремонт и строительство дорог.

Все эти фирмы объединяет одно: они были созданы в течении года и зарегистрированы на подставных лиц. ООО «Стройинвест Инжиниринг», дата создания: 19.11.2015. ООО «Алиас-Компани», дата создания: 29.07.2014. ООО «Строймакс-Компани», дата создания: 11.02.2014. ООО «Мистокомбуд», дата создания: 17.09.2014. ООО «Укр-Реммонтаж», дата создания: 06.11.2015. ООО «Коммунальщик», дата создания: 25.01.2014. ООО «Днипроспецлифтсервис», дата создания: 09.06.2015.

Самый скандальный из этих подрядчиков — «Будинвест Инжиниринг». За ремонт 8 километров проселочной дороги Малозахарино-Богатое-Солнечное, они выставили счёт 61,2 млн грн. Это при том, что другие предприятия делают такие ремонты в 2-2.5 раза меньше.

Всего за несколько лет «Будинвест Инжиринг» от обладминистрации полмиллиарда гривен только на дороги. И это, не считая других профилей деятельности — строительства, услуг по обслуживанию внутридомовых сетей тепло-, водоснабжения и уборке придомовых территорий.

Казалось бы, что в такого прибыльного предприятия, должен быть очень богатый владелец, но с открытых источников известно, что его основателем есть Литнарович Дмитрий. Человек с таким же именем, возрастом и городом проживания выставил своё резюме на сайте work.ua в качестве простого прораба. Понятно, что реальный собственник где-то хорошо спрятан, а директор ООО подставной.

Реестр судебных решений имеет 105 упоминаний компании «Мистокомбуд», но их коллеги из «Будмакс-Компани» имеют первенство в эстафете, и фигурируют в 127-и уголовных делах. За 6 лет существования, компания выиграла 141 тендер на общую сумму 800 миллионов гривен.

На сегодняшний день, ООО «Мистокомбуд» находится в стадии ликвидации, но этот процесс не помешал предприятию выиграть тендер в размере 135,8 млн грн. на восстановление гидрологического режима рек и защиты от подтоплений.

У детей воровать легче!

Вышеупомянутые предприятия напрямую связаны со скандальными братьями Дубинскими, и неоднократно попадали в скандалы, связанные со строительством социальных объектов. Они были главными подрядчиками строительства детских садов в г. Подгородное и г. Обуховка Днепропетровской области. Перед началом строительства, Резниченко и Голик пиарились на современных детских садах, и заявляли, что условия для детей будут в них не хуже, чем в крупных городах.

Проект детского сада в с. Обуховка

На строительство детских садов было выделено более 80 миллионов гривен — 44 миллиона на Обуховку и 39 миллионов на Подгородное. На тендер вышли уже известные фирмы — в Подгородном ООО «Строймакс-Компани», в Обуховке — ООО «Мистокомбуд». Во время проведения тендера, их конкурентом был ООО «Комунальщик», который также подконтрольный братьям Дубинским. В феврале 2018 года ООО «Будмакс-Компани» еще раз приняло участие в тендере на строительство по тому же адресу в Подгородном по формально существующей конкуренции того самого ООО «Коммунальник». Несмотря на то, что тендер был явно фиктивным, это не помешало распилить более 35 миллионов гривен.

Садики были достроены, и даже помпезно открыты, но вопрос о качестве исполнения работ возник у родителей сразу.


Ремонт детского сада в Подгородном

В Обуховке дела обстояли ещё хуже — там в детском саду через несколько месяцев после «грандиозной стройки» начала протекать крыша, и как следствие — сыпаться потолок. Открыто уголовное производство, но никто к ответственности не был привлечён.


Потолок детского сада в Обуховке

Уход Порошенко — конец схемам?

После победы на выборах, Владимир Зеленский начал обновлять кадры на местах. Летом 2019 года был уволен глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Соответственно рабочее место и возможность пилить потерял его советник Голик. Но как оказалось, не на долго.

19 июля Зеленский провел совещание по вопросам строительства дорог в Украине, одним из приглашенных на обсуждения планов стал Юрий Голик.

Уже в сентябре фамилия Голика появляется в качестве советника новоизбранного премьера Алексея Гончарука. Кабмин в свою очередь заявил, что Голик будет советовать Гончаруку в инфраструктурных вопросах государства. Из близких к бывшему премьеру источников стало известно, что Голик заинтересовал Гончарука возможностью пилить 30-% откат на ремонте дорог. Поскольку государственный бюджет на 2020 год предусматривает самую большую сумму на ремонт дорог в Украине за все года независимости — более 113 миллиардов гривен, тема очень заинтересовала власть.


Глава Укравтодора А. Кубраков, экс-премьер А. Гончарук, Ю. Голик

Но для реализации столь «масштабного проекта», нужно убрать конкурентов. Для этого Укравтодор придумал абсолютно фиктивное ограничения для фирм, которые имеют желание принять участие в государственных тендерах строительства и ремонтов дорог. Главное новшество — если хочешь выиграть тендер на миллиард, то ты должен доказать, что в последние годы выигрывал тендер на миллиард.

Поскольку в последние годы такие подряды и деньги за них получал только небольшой круг «своих» компаний, приближенных к Порошенко, то и на новые миллиарды могут претендовать только они. А это, как известно, компании близкие к самому Голику.

Также в правительстве Гончарука Голик курировал подписание меморандума с немецкой компанией «Deutsche Bahn» о передаче в обслуживание Укрзализныци. В конце 2019 года эта новость громко прозвучала по всем СМИ, но как оказалось была фейковой. Инициатором этого обман был Голик. Немцы же в свою очередь заявили, что речь не идёт об обслуживании, а о предоставлении консультативных услуг.

Новый Кабмин — без распила Голика-Гончарука?

В грандиозный проект воровства средств на строительстве и ремонте дорог вмешался случай. Кабинет министров Гончарука не оправдал надежд, привёл экономику государства в ужасное состояние, и в начале марта был отправлен в отставку. Вместе с Гончаруком ушёл и его советник Голик.

Но и тут Голик нашёл себя, и теперь активно пилит бюджетные средства под прикрытием национального проекта «Большая стройка». Как и в Днепропетровской области, он пиариться на строительстве социальных учреждений, и имеет хороший откат от подрядчиков. 07 декабря 2019 года Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство № 12019160000001104, в котором фигурируют председатель Авангардовского сельсовета (Николаевская область) Сергей Хрустовский и директор фирмы "ЭСМБК "ЭСТМ-БУД«.Указанные должностные лица подозреваются в присвоении государственных денег в особо крупном размере. Следствие установило, что в актах принятия выполненных работ за ноябрь 2019 года цены на строительные материалы завышены. Стоимость гидроизоляционной пленки за 1 кв. м. завышена в 10 раз, также были завышены цены на горячекатаную арматуру и бетон марки «200» относительно их рыночной цены. Голик как координатор проекта «Большая стройка», частью которой является строительство детского сада в посёлке Авангард, покрывает главу Авангардской ОТГ Хрустовского, и активно хвалит его в социальных сетях, несмотря на открытое против него уголовное производство.


Скриншот из соц. сетей

Ходят слухи, что Голик под патронатом известных в Днепре политиков-бизнесменом Корбана, Филатова и их друзей-заместителей главы ОП Ермака Тимошенка и Смирнова, пытается вернуться в Днепропетровскую область, чтобы продолжить начатое — пилить областной бюджет ремонта дорог. Пока безуспешно.

Но на долго ли?..

Тэги: Юрий Голик

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