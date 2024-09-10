Нацбанк опроверг информацию о лимитах на доходы клиентов

Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ отметили, что сегодня ряд медиа и Телеграм-каналов распространили «недостоверную информацию» о том, что НБУ якобы «хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать».

«Эта информация не соответствует действительности!», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ.

Напомним, НБУ ограничил переводы с карты на карту уже на этой неделе.