В «Укрэнерго» обновили графики отключений на 4 сентября

В Украине в среду, 4 сентября, снова будут графики отключения света. Свет в течение дня будут выключаться в одной и двух очередях одновременно. Об этом сообщает Telegram «Укрэнерго».
4 сентября время применения и объем ограничений будут следующими:
— 00:00 — 5:00 — одна очередь отключений;
— 5:00 — 11:00 — две очереди отключений;
— 11:00 — 15:00 — одна очередь отключений;
— 15:00 — 24:00 — две очереди отключений.
В случае, если в объемах применения ограничений будут изменения — о них будет сообщаться дополнительно. Информацию о графике отключений в вашем регионе можете узнать на сайте облэнерго или его страницах в соцсетях.
Напомним, в Минэнерго сообщили, сколько будут действовать графики плановых отключений света.