В «Укрэнерго» обновили графики отключений на 4 сентября

В Украине в среду, 4 сентября, снова будут графики отключения света. Свет в течение дня будут выключаться в одной и двух очередях одновременно. Об этом сообщает Telegram «Укрэнерго».

4 сентября время применения и объем ограничений будут следующими:

— 00:00 — 5:00 — одна очередь отключений;

— 5:00 — 11:00 — две очереди отключений;

— 11:00 — 15:00 — одна очередь отключений;

— 15:00 — 24:00 — две очереди отключений.

В случае, если в объемах применения ограничений будут изменения — о них будет сообщаться дополнительно. Информацию о графике отключений в вашем регионе можете узнать на сайте облэнерго или его страницах в соцсетях.

Напомним, в Минэнерго сообщили, сколько будут действовать графики плановых отключений света.