«Укрэнерго» обнародовало график отключений в пятницу, 30 августа

В последний рабочий день недели в Украине ограничения электроснабжения будут действовать на протяжении всех суток, но их продолжительность может уменьшиться. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«С 18:00 до 21:00 будут действовать три очереди отключений. С 6:00 до 9:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 будут действовать две очереди. В другое время суток будет применяться одна очередь отключений», — говорится в сообщении.

При этом энергетики предупредили, что в объемах применения ограничений возможны изменения, и посоветовали гражданам следить за сообщениями облэнерго.

Как известно, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Напомним, в Минэнерго сообщили, сколько будут действовать графики плановых отключений света.