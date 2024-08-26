«Укрэнерго» не планировал отключать свет 26 августа

В понедельник в регионах Украины не будут применяться графики отключений света. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«26 августа меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации — о применении отключений будет поставлено в известность дополнительно», — отметили в сообщении.

В то же время в компании призвали пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.

Кроме того, напомнили о необходимости потреблять электроэнергию бережливо с 18:00 до 23:00.

Напомним, «Укрэнерго» призывает украинцев готовиться к непростой зиме.