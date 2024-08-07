Экспорт нефти из РФ упал до минимума за последние полтора года

В июле экспорт российской нефти из основных западных портов РФ снизился до самого низкого уровня за последние 19 месяцев, сообщает Bloomberg.

«Российский экспорт сырой нефти из ключевых западных портов в июле упал до 19-месячного минимума, закрепив тенденцию общего снижения потоков морской нефти по всему миру», — говорится в сообщении.

В прошлом месяце глобальные объемы поставки нефти упали примерно на 586 тысяч баррелей в сутки, свидетельствуют данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg. Общий поток в Китай упал более чем на 1,4 миллиона баррелей в сутки, что стало самым большим падением в этом году.

В то же время, отмечается, что показатели экспорта нефти в июле упали не только в РФ, но и в Бразилии, Венесуэлы и Катара. Однако в Саудовской Аравии и США увеличились.

Bloomberg провел отдельный анализ в течение этой недели и узнал, что общий экспорт российской нефти по морю был самым низким почти в течение года, а поставки из балтийских портов снизились до самого низкого уровня с декабря 2022 года.

Напомним, в России прогнозируют крах нефтегазовой экономики.