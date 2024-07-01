Стало известно о небывалой пользе фруктовых косточек

Диетологи поведали о том, как есть фрукты с максимальной пользой. По их словам, косточки также можно употреблять в пищу.

Так, отмечается, что в семечках из апельсинов и грейпфрутов содержится ацетилсалициловая кислота, то есть аспирин, благодаря чему они помогают бороться с вирусами и снимают головную боль.

Впрочем, немаловажно и то, что их нужно тщательно пережевывать.

Полезны и косточки граната, который содержат в себе витамины, микроэлементы и дубильные вещества, которые помогают при проблемах с пищеварением и простуде.

Для пользы здоровью можно есть семена арбуза и винограда, в которых содержатся жирные кислоты, полифенолы, витамин Е и природные стероиды.

Ранее американцы объяснили, так ли полезны мультивитамины.