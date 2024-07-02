Си Цзиньпин приехал в Казахстан на саммит глав ШОС, где встретится с Путиным

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом в Казахстан. Он примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Синьхуа».

Си Цзиньпин сегодня утром вылетел специальным самолетом из Пекина для участия в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Помимо этого глава Китая совершит визиты в Казахстан и Таджикистан по приглашениям президентов Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Таджикистана Эмомали Рахмона.

В поездке Си Цзиньпина сопровождают член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И и другие лица.

Отметим, что это второй зарубежный визит китайского лидера в этом году. В мае Си Цзиньпин совершил европейское турне, посетив Францию, Сербию и Венгрию.

Напомним, Путин и Си готовятся к войне с Западом.