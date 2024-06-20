В Польше разбился автобус с украинцами

В Люблинском воеводстве Польши произошло дорожное транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего граждан Украины. Пострадали 14 человек, сообщает RMF FM в четверг, 20 июня.

Известно, что на дороге национального значения в районе села Закренце недалеко от Красностава автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

Всего в автобусе ехало 58 человек, из них 14 пострадали. Среди пострадавших — двое детей. 13 человек госпитализированы.

По данным местной полиции, речь идет о польском автобусе, следовавшем из Киева в Варшаву. Водитель автобуса был трезв.

Напомним, автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии — пострадало немало детей.