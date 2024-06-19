Россия с марта сбросила на собственные территории более 100 авиабомб, — СМИ

Российские самолеты в очередной раз сбросили ФАБ на Белгородскую область. В частности, в этом регионе упали три авиабомбы. Об этом со ссылкой на свои источники в экстренных службах сообщает российское независимое издание Astra в среду, 19 июня.

Общее количество сброшенных Россией бомб на подконтрольные Москве территории достигло 103 за последние четыре месяца.

СМИ отмечает, что 17 июня 2024 года ФАБ обнаружили возле жилого дома в селе Кропивное Шебекинского городского округа. Еще одну ФАБ нашли в этот же день в поле возле села Доброе.

Кроме того, 18 июня ФАБ обнаружили в районе села Цепляево-Второе. Источники заверили, что во всех трех случаях никто не пострадал.

Напомним, россияне сбросили на Белгородскую область еще три авиабомбы.