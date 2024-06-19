В «Дії» вскоре появится услуга электронного бронирования

Через несколько недель на портале «Дія» станет доступна новая услуга е-бронирования. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Powerup Ukraine conference, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Через несколько недель будет запущен функционал е-бронирования. Вы знаете, как мы за него боролись, чтобы он был автоматическим», — сказал он.

По его словам, услуга будет запущена через «Дію» в разделе для бизнеса

Сначала Министерство экономики через портал «Дія» создаст «Единый перечень государственных органов, имеющих право бронировать работников». После этого руководители соответствующих предприятий и учреждений будут представлять списки работников для бронирования через приложение.

После проверки данных о военном учете и официальном трудоустройстве Министерство экономики будет принимать решение о подтверждении бронирования. В случае положительного решения человек сможет получить выписку — документ, подтверждающий отсрочку от призыва. Для этого забронированный должен лично подать заявление через портал «Дія».

Напомним, Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации.