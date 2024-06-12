В Минюсте объяснили, с какими проблемами могут столкнуться военнообязанные без военного билета

Военнообязанным украинцам могут ограничивать предоставление государственных услуг без военно-учетных документов. Речь идет о «сотнях, если не тысячах» услуг. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он объяснил, что закон об административных услугах предусматривает, что при обращении граждан за какой-либо услугой государство может потребовать военно-учетные документы. Как отметил Малюська, такое требование позволит военнообязанным «появляться на радарах государства».

«Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы (требование предоставить военные документы). Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет спрашивать военно-учетный документ», — сказал министр.

Малюська также отметил, что ожидать масштабную реформу не стоит, потому что украинское законодательство уже предусматривает возможность требовать военный билет. По его словам, речь идет о «сотнях, если не тысячах» услуг, при предоставлении которых могут попросить предоставить военно-учетный документ.

Глава Минюста добавил, что для определенных услуг такое требование не будут вводить. Это услуги, касающиеся членов семьи и детей военнообязанного. Для критически важных услуг такие требования не будут вводить.

По словам Малюськи, военно-учетные документы будут требовать при предоставлении услуг, необходимых для «хорошей жизни и личного комфорта» военнообязанного.

Напомним, в Минобороны рассказали, сколько военнообязанных обновили данные через «Резерв+».