В Чехии озвучили вероятную причину аварии с поездами, в которой погибли украинки

Специальная комиссия все еще определяет причину, по которой столкнулись поезда в Чехии. Однако материальный ущерб оценивается в 110 миллионов чешских крон. Об этом рассказал министр транспорта Чехии Мартин Купка в Twitter.

По его словам, чешским специалистам удалось возобновить движение по одному пути с пониженной скоростью на ключевом железнодорожном узле.

Кроме того, на месте трагедии работает специальная Железнодорожная инспекция, которая уже приступила к расследованию причин аварии.

«Согласно выводам Инспекции, был пересечен сигнал в положении, запрещающем проезд скоростного пассажирского поезда (проезд поезда на красный сигнал светофора). Было ли это технической неисправностью, человеческой ошибкой или сочетанием обоих факторов, является предметом детального расследования, и сейчас невозможно предусмотреть конкретные выводы», — написал Купка.

Напомним, в столкновении поездов в Чехии погибли граждане Украины.