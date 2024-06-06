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Новости > Немцы посоветовали отказаться от алкоголя в самолетах

Немцы посоветовали отказаться от алкоголя в самолетах

Александр Панько
06.06.24 03:09
104
Немцы посоветовали отказаться от алкоголя в самолетах

Эксперты из Института аэрокосмической медицины при немецком аэрокосмическом центре заявили, что пить алкоголь в самолетах вредно. Стало известно, чем это грозит.

В их отчете сказано, что употребление алкоголя в самолете при низком давлении воздуха снижает уровень кислорода в крови и повышает частоту сердечных сокращений даже у здоровых и молодых людей.

Во время проведенного опыта 48 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет случайным образом разделили на две группы. Одна провела ночь в стационаре, где атмосферное давление было на уровне моря, в то время как вторая отдыхала в специальной камере, имитирующей давление воздуха в самолетах, летящих на крейсерской высоте.

Информируется, что двенадцать человек из каждой группы заснули после потребления алкоголя, количество которого было эквивалентно таковому в двух банках пива или двух бокалах вина.

Остальные подопытные из двух групп тоже спали, однако спиртные напитки не употребляли.

Через две недели людей поменяли местами: те, кто на первом этапе употребил перед сном алкоголь, на втором засыпали трезвыми.

Оказалось, что у подопытных, которые потребляли алкоголь в специальной барокамере (имитирующей условия пребывания в салоне самолета), насыщение крови кислородом в среднем снижалось до 85%, а частота сердечных сокращений повышалась (чтобы компенсировать более низкий уровень кислорода), в среднем почти до 88 ударов в минуту.

Отмечается, что подобные изменения происходили в организме в том числе здоровых и молодых людей.

Резюмируется, что людям с хронической обструктивной болезнью легких и кардиореспираторными заболеваниями следует воздерживаться от алкоголя во время полета.

Ранее швейцарцы создали чудо-гель против алкоголя.

Тэги: ученые, алкоголь, самолет, мир, наука

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