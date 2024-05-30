В Чехии заявили, что часть боеприпасов для Украины поступят позже из-за низкого качества

Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших поставщиков боеприпасов в Центральной Европе, предупредила, что рост цен и низкое качество означают, что половина полученных ею снарядов не может быть отправлены Украине так быстро, как планировалось. Об этом сообщает Financial Times.

Владелец и глава CSG Михал Стрнад сообщил, что возглавляемая Чехией инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Киева начнет поставлять снаряды в июне.

Однако, по его словам, около 50% деталей, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в таких странах, как Африка и Азия, недостаточно хороши, чтобы их можно было отправить на Украину без дополнительной обработки. Для некоторых снарядов CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

«Каждую неделю цена растет, а с компонентами возникают большие проблемы. Это нелегкая работа», — заявил Стрнад.

Тем не менее, он подчеркнул, что чешская инициатива остается «на плаву» и что CSG обязуется доставить положенную часть поставок.

Стрнад добавил, что война в Украине способствует росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно приобрести за пределами ЕС, в то время как в Европе нет свободных боеприпасов.

Он отметил, что портфели заказов европейских производителей боеприпасов заполнены на ближайшие восемь лет, в зависимости от типа деталей, даже несмотря на то, что «все мы увеличиваем мощности». Даже в том маловероятном случае, если война в Украине закончится прямо сейчас, сказал он, «перед нами будет огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО».

Напомним, Польша увеличит расходы на снаряды для Украины.