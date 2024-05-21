В Запорожье полиция будет проверять общественный транспорт

В Запорожье, с сегодняшнего дня, 21 мая, полиция будет проверять общественный транспорт на конечных остановках. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.

Как пояснили в горсовете, соответствующее решение необходимо для:

— надлежащего контроля за организацией пассажирских перевозок;

— предупреждения аварийности на линиях автобусных маршрутов;

— улучшения предоставления качественных услуг по перевозке пассажиров.

«С 21 мая управление по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета совместно с Управлением патрульной полиции планируют проверки транспортных средств, привлеченных к обслуживанию на городских автобусных маршрутах на конечных остановках городского пассажирского транспорта», — добавляет горсовет.

Напомним, на Закарпатье мужчина стрелял в полицию во время проверки документов.