Литва может отправить своих солдат в Украину

Литва может отправить своих военных в Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом сказала премьер-министр страны Ингрида Шимоните, слова которой цитирует издание Financial Times.

Сказано, что политик заявила, что «у нее есть разрешение от парламента на отправку войск в Украину в целях обучения».

Указывается, что от нашей страны пока не поступало запроса на отправку подобной миссии.

Также глава правительства отметила, Литва хочет помочь Украине гарантировать, «что у нее есть потенциал обновить свои вооруженные силы».

Утверждается, что Литва будет отказывать уклонистам из нашей страны в виде на жительство, но специально искать или депортировать их не будут, так как это незаконно.

Ранее мы писали, что ЕС хочет произвести два миллиона снарядов в следующем году.