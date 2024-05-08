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Новости > Открыто ранее неизвестное свойство света

Открыто ранее неизвестное свойство света

Агата Кловская
08.05.24 12:25
82
Открыто ранее неизвестное свойство света

Международная группа экспертов из Калифорнийского университета в США и Казанского государственного университета в России открыла ранее неизвестное свойство света. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты выявили новый способ его взаимодействия с материей.

Так, ученые установили, что фотоны могут приобретать значительный импульс в кремнии, когда они ограничены пространством нанометрового масштаба.

Говорится, что данное свойство аналогично импульсу электронов в твердых материалах.

Исследователи изготовили в лаборатории образцы кремниевого стекла, прозрачность которых варьировалась от аморфной до кристаллической, после чего подвергли кремниевую пленку толщиной 300 нанометров сильно сфокусированному лучу непрерывного лазера, который сканировался и записывал массив прямых линий.

Информируется, что в районах, где температура не превышала 500 градусов, процедура приводила к образованию однородного стекла, а вот в областях, где температура была выше этой отметки, образовывалось гетерогенное полупроводниковое стекло.

Сообщается, что подобная пленка из легкого вспененного материала дала возможность наблюдать за тем, как электронные, оптические и тепловые свойства изменяются в нанометровом масштабе.

Поясняется, что кремний – второй по распространенности элемент на Земле. Он лежит в основе всей современной электроники, однако его непрозрачность мешала использовать вещество в оптоэлектронике.

Ученые заверяют, что их открытие повысит эффективность преобразования устройств солнечной энергии, лазеров и полупроводников.

Резюмируется, что обнаруженное свойство фотонов может заставить светиться материалы, которые раньше считались непригодными для излучения света.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.

Тэги: ученые, мир, наука, свет

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