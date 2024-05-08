Стало известно, что представляет сегодня собой мировая экономика

В МВФ поведали, что сегодня представляет собой глобальная экономика. Эксперты говорят, что сегодня она поделена на три блока.

Опубликован доклад о влиянии геополитики на мировую торговлю.

Информируется: «Рассматривается разделенный на три блока мир: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран».

Финансисты считают, что тенденция разделения мировой экономики на отдельные группы привела к росту числа существующих торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции, совокупное числе которых в 2023-м году превысило три тысячи.

Указывается также, что в 2017-2023-х годы доля Китая в импорте в США сократилась на 8% на фоне растущих противоречий между этими странами.

Резюмируется, что прямая торговля между Россией и Западом рухнула на фоне войны в Украине.

Ранее мы писали, что еще одна страна хочет присоединиться к БРИКС.