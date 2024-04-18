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Новости > Зеленский озвучил Всемирному банку три приоритета для Украины

Зеленский озвучил Всемирному банку три приоритета для Украины

Агата Кловская
18.04.24 14:49
164
Зеленский озвучил Всемирному банку три приоритета для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три приоритета для Украины во время участия в круглом столе в поддержку страны во Всемирном банке. Об этом сообщает Telegram-канал главы государства.

Президент Украины назвал первым приоритетом финансовую поддержку.

«Защищая жизнь, важно видеть перспективу. Не просто то, как будешь стоять завтра, а как ты устоишь в войне. Для этого требуется достаточная финансовая поддержка. У Путина деньги как оружие. И нам нужен действенный финансовый щит», — сказал Зеленский.

Украинский лидер упомянул замороженные российские активы в качестве второго приоритета.

«Второе — справедливость. Замороженные российские активы должны работать против российского террора. Кремль как единственный виновник этой войны должен уплатить реально мучительную цену за нее», — заявил президент Украины.

Последним приоритетом Зеленский назвал экономику.

«Третий приоритет — это планирование. Уже сейчас нам нужно планировать 25-й год. Россия уничтожила значительную часть нашей энергетики, экономики. Требуется восстановление. Нужна новая экономическая способность», — сказал Зеленский.

Напомним, Украина получила $1,5 млрд от Всемирного банка.

Тэги: Украина, Всемирный банк, Владимир Зеленский

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