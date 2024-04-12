Боррель ожидает от ЕС «смелых решений» относительно военной помощи Украине

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что ожидает «смелых решений» относительно военной помощи Украине от совместной встречи министров иностранных дел и обороны стран Европейского союза, которая состоится 22 апреля. Об этом он написал в Twitter (X) на своей странице.

«Одними словами Путина не остановить. Мы должны оказать больше военной поддержки. Сегодня я написал министрам иностранных дел и обороны ЕС перед заседанием Совета иностранных дел 22 апреля. Мы должны ускорить и расширить военную поддержку Украины», — написал Боррель.

Он отметил, что Россия снова нанесла удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины и подчеркнул, что ЕС должен предоставить Украине системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет для защиты городов и критической инфраструктуры.

«Украине нужны ракетные батареи „земля-воздух“. Мы уже многое делаем. 31 миллиард евро на военную помощь Украине, и мы поддерживаем нашу оборонную промышленность для увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе», — отметил Боррель.

Высокий представитель пообещал, что ЕС сделает еще большее для поддержки Украины.

«Мы должны усилить украинскую оборонную промышленность. Фонд содействия Украине будет способствовать закупке, изготовлению и поставке боеприпасов. Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым. ЕС поддержит Украину всеми силами», — сказал глава дипломатии ЕС.

Напомним, Боррель призвал ЕС поставить Украине еще больше систем Patriot.