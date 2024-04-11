В Киеве решили не запускать фонтаны

Центральные фонтаны Киева не будут запускать в работу в этом году из соображений экономии. Для горожан будут работать локальные фонтаны в парках и скверах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«В 2024 году, как и в предыдущие годы во время действия военного положения, не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы Киева, расположенные в центре», — сообщили в администрации города.
Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на Майдане Независимости и в акватории Русановского канала являются достаточно энергозатратными.
Речь идет о 8 масштабных и энергозатратных фонтанных комплексах, имеющих мощное насосное оборудование, а именно:
— фонтаны «Большой», «Каскадный» и «Малый» на Майдане Независимости;
— фонтан «Основатели Киева» на нечетной стороне ул. Крещатик;
— фонтан «Водяной шар» на Майдане Независимости (нечетная сторона ул. Крещатик);
— фонтан «Крещатик» на ул. Крещатик, 25;
— фонтан на ул. Большая Васильковская, 119-121;
— фонтаны в акватории Русановского канала.
Предприятие «Киевводфонд» будет осуществлять их обслуживание в текущем режиме, независимо от того, работают ли они. Это связано с тем, что фонтаны имеют сложное технологическое строение и оборудование.
В то же время для горожан и гостей Киева в парках и скверах будут работать локальные фонтаны, работу которых обеспечивают районные зеленстрои. Они более экономные с точки зрения потребления электроэнергии.
Всего в 2024 году на территории зеленых зон планируется запуск 25 фонтанов. Они начнут работу в первой половине мая, а завершат в конце сентября. Они находятся в:
— сквере им. Ивана Федорова;
— парке «Победа»;
— парке «Аврора»;
— парке «Позняки»;
— парке «Партизанской славы»;
— сквере на Контрактовой площади (возле памятника Петру Сагайдачному);
— сквере на Контрактовой площади (фонтан «Самсон»);
— сквере на площади «Щекавицкой»;
— парке «Куреневский»;
— площади Оболонской, 6;
— просп. Владимира Ивасюка, 2-Д (Сад камней);
— парке «Совки»;
— парке им. Т. Г. Шевченко (3 фонтана);
— парке «Владимирская горка» (2 фонтана);
— парке «Сырецкий»;
— сквере «Золотоворотский»;
— сквере «Мюнхенский»;
— сквере им. Ивана Котляревского;
— сквере возле Оперного театра;
— сквере на Владимирском проезде;
— сквере «Литовский»;
— сквере имени Николая Макаренко.
Напомним, вандалы изуродовали первый киевский фонтан.