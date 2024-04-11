В Киеве решили не запускать фонтаны

Центральные фонтаны Киева не будут запускать в работу в этом году из соображений экономии. Для горожан будут работать локальные фонтаны в парках и скверах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«В 2024 году, как и в предыдущие годы во время действия военного положения, не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы Киева, расположенные в центре», — сообщили в администрации города.

Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на Майдане Независимости и в акватории Русановского канала являются достаточно энергозатратными.

Речь идет о 8 масштабных и энергозатратных фонтанных комплексах, имеющих мощное насосное оборудование, а именно:

— фонтаны «Большой», «Каскадный» и «Малый» на Майдане Независимости;

— фонтан «Основатели Киева» на нечетной стороне ул. Крещатик;

— фонтан «Водяной шар» на Майдане Независимости (нечетная сторона ул. Крещатик);

— фонтан «Крещатик» на ул. Крещатик, 25;

— фонтан на ул. Большая Васильковская, 119-121;

— фонтаны в акватории Русановского канала.

Предприятие «Киевводфонд» будет осуществлять их обслуживание в текущем режиме, независимо от того, работают ли они. Это связано с тем, что фонтаны имеют сложное технологическое строение и оборудование.

В то же время для горожан и гостей Киева в парках и скверах будут работать локальные фонтаны, работу которых обеспечивают районные зеленстрои. Они более экономные с точки зрения потребления электроэнергии.

Всего в 2024 году на территории зеленых зон планируется запуск 25 фонтанов. Они начнут работу в первой половине мая, а завершат в конце сентября. Они находятся в:

— сквере им. Ивана Федорова;

— парке «Победа»;

— парке «Аврора»;

— парке «Позняки»;

— парке «Партизанской славы»;

— сквере на Контрактовой площади (возле памятника Петру Сагайдачному);

— сквере на Контрактовой площади (фонтан «Самсон»);

— сквере на площади «Щекавицкой»;

— парке «Куреневский»;

— площади Оболонской, 6;

— просп. Владимира Ивасюка, 2-Д (Сад камней);

— парке «Совки»;

— парке им. Т. Г. Шевченко (3 фонтана);

— парке «Владимирская горка» (2 фонтана);

— парке «Сырецкий»;

— сквере «Золотоворотский»;

— сквере «Мюнхенский»;

— сквере им. Ивана Котляревского;

— сквере возле Оперного театра;

— сквере на Владимирском проезде;

— сквере «Литовский»;

— сквере имени Николая Макаренко.

Напомним, вандалы изуродовали первый киевский фонтан.