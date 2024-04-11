Ученые вырастили печень прямо в теле человека

Оккупанты разрушили самую мощную электростанцию в Киевской области
Рада приняла закон о мобилизации
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 450 890 солдат
Объявлена дата проведения Саммита мира в Швейцарии
Уклонистов хотят лишить права вождения
Демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации
Зеленский назвал примитивным мирный план Трампа
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 450 080 солдат
Помощь Украине от США в размере 61 млрд долларов будет одобрена уже в апреле, — Волкер
Источники говорят об увольнении командующих ОК «Юг» и «Запад»