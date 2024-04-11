Ученые вырастили печень прямо в теле человека

В медицине произошла настоящая революция: учёные смогли вырастить мини-печень прямо в теле человека. Об этом пишет Nature.

В ходе этой процедуры клетки от донора вводятся в лимфатические узлы в области живота, где они начинают размножаться, формируя орган, который выполняет функции фильтрации крови вместо больной печени.

Испытания на животных и людях прошли успешно. Первый пациент, у которого начала расти мини-печень, уже выписан из больницы и чувствует себя хорошо.

Журнал указывает, что хотя этот метод не является полной заменой печени, он может стать настоящим спасением для тех, кто ожидает трансплантации.