Стало известно, сколько пленных украинских военных казнили россияне

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов поведал, сколько пленных украинских военных казнили россияне. Данные приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что это, как минимум, 54 военных – возбуждено 27 уголовных производств.

В то же время, комментируя видео, опубликованное в социальных сетях 7 апреля, он отметил, что предварительно подтверждено: преступление произошло возле Крынок Херсонской области, но детали еще проверяются.

Говорится: «По этому факту и предыдущим мы отрабатываем также командование, которое несет ответственность за такие действия. Речь идет не только о командирах подразделений, но и о высшем военно-политическом руководстве. Потому что это не единичный случай, а свидетельство политики России».

Уточняется, что случаи казней украинских военнопленных фиксируются с марта 2022-го года.

По его словам, суд уже вынес приговор первому российскому военному за казнь защитника в Черниговской области.

Информируется, что расследование усложняет тот факт, что у прокуроров и следователей обычно нет доступа к месту преступления или возможности осмотреть тело.

Чиновник рассказал: «Но эта работа ведется. У Украины есть уникальный опыт документирования преступлений, даже не имея доступа к территории. Мы работаем с Международным уголовным судом, Мониторинговой миссией ООН, разведывательными органами и неправительственными организациями, которые также собирают информацию».

Резюмируется: «Наша задача сейчас – документировать, фиксировать, рассказывать миру правду. Преступники окажутся на скамье подсудимых, это только вопрос времени».

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