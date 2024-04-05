В Укргидрометцентре сделали заявление по поводу сахарской пыли

Представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что до 10 апреля никакого поступления пыли из Сахары в Украину не ожидается. Об этом она сказала во время пресс-конференции 5 апреля, сообщает Укринформ.

«Сейчас в интернете много информации о том, что Украину снова накроет пылевая буря из Сахары. Действительно, очередная порция пыли поступила на территорию Франции. Но сейчас на территории Украины другие воздушные потоки и, по крайней мере, до 10 апреля никакого поступления пыли из Сахары мы не ожидаем», — отметила Птуха.

По ее словам, поступление пыли из Сахары было вызвано тем, что на тот момент по территории Сахары проходил атмосферный фронт — он взбудоражил там полноценную песчаную бурю, в воздух было поднято большое количество пыли и песка. Сложились такие воздушные потоки, что эта пыль и песок стали переноситься на территорию Европы, страны Балкан, и, соответственно, на территорию Украины.

«Больше крупнодисперсные частицы осели над Средиземным морем, над территорией Балкан. До Украины добралась уже мелкодисперсные частицы, то есть пыль, которая находилась в верхних слоях атмосферы, поэтому на протяжении нескольких суток вызвала у нас замутненность неба», — рассказала пресс-секретарь Укргидрометцентра.

Она добавила, что непосредственное вредное влияние пыль для человека не несет. Она отметила, что она может доставлять дискомфорт для людей, подверженных респираторным заболеваниям, также может быть определенное ее влияние на глаза.

Птуха подчеркнула, что сейчас ситуация с пылью из Сахары в Украине стабилизировалась.

«К нам приходил атмосферный грозовой фронт, который нес с собой больше влаги — облака и осадки. Перед ним было шквалистое усиление ветра. Он поднимал преимущественно пыль и песок нашего местного происхождения. Запыленность атмосферы, которая была от Сахары, при этом сохранялась. Но после прохождение этого атмосферного фронта и влаги, которая поступила на территорию Украины с запада, пыль вымылась из атмосферы», — сказала она.

Напомним, на выходных Европу снова накроет пыль из Сахары.