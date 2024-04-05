Экс-нардепу Онищенко вынесли суровый приговор

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) объявила приговор бывшему народному депутату по так называемому «газовому делу» — 15 лет лишения свободы с конфискацией. Об этом сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) в пятницу, 5 апреля.

«15 и 12 лет лишения свободы с конфискацией — коллегия судей ВАКС объявила приговор народному депутату Украины VII созыва и его финансовому директору, обвиняемым в завладении государственными средствами на сумму свыше 740 млн грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом Укргаздобыча», — говорится в сообщении САП в телеграмм-канале в пятницу.

Ведомство не называет имени бывшего нардепа, но обстоятельства дела указывают на Александра Онищенко.

По данным следствия, Александр Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб более чем на 740 млн грн.

В общей сложности к «газовой схеме» причастны 29 человек. Среди них — двое близких людей, выполнявших роль организаторов, остальные — работники Укргаздобычи, юрист, финансисты, руководители компаний.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашение о признании вины. Семь подозреваемых, в том числе и Онищенко, находятся в розыске.

По данным СМИ, Онищенко скрывался от правосудия в Испании. А позже обращался за политическим убежищем в Германии, где получил отказ.

Напомним, в Германии задержали беглого экс-депутата Александра Онищенко.