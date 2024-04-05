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Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 5 апреля

Война в Украине: ситуация на фронтах на 5 апреля

Агата Кловская
05.04.24 09:30
131
Война в Украине: ситуация на фронтах на 5 апреля

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на пятницу, 5 апреля.

За минувшие сутки произошло 65 боевых столкновений.

Всего противник нанес 4 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, другие объекты гражданской инфраструктуры.

Прошлой ночью россияне вновь атаковали нашу страну, применив 13 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами ПВО все ударные БПЛА были уничтожены.

К сожалению, авиационным ударам подверглись: Волфино Сумской области; Огурцово Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Ивановское, Дружба, Железное, Андреевка, Нью-Йорк, Александрополь, Очеретино, Керамик, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Водяное, Владимировка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении в течение прошедших суток россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

Указывается, что на Лиманском направлении украинскими военными были отражены 4 атаки России в районе населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.

Известно, что на Бахмутском направлении украинскими войсками были отражены 30 атак россиян в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Добавляется, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 2 атаки России в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области, где противник пытался выбить украинских подразделения с занимаемых рубежей.

Военные поведали, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка, Великая Новоселка и Урожайное, где противник при поддержке авиации более 20 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Украинцам рассказали, что на Ореховском направлении за прошлые сутки россияне при поддержке авиации предприняли 4 неудачные попытки атаковать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Кроме этого, на Херсонском направлении Россия не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки противник совершил 5 безуспешных атак позиций ВСУ.

Также за прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетным комплексам россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийским системам, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭС и 2 средствам ПВО России.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 445 900 солдат.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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