На Сумщине эвакуировали жителей 27 пограничных сел

В Сумской области полностью вывезли гражданских жителей из 27 сел в приграничной зоне с Россией. Об этом сообщил глава ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона во вторник, 2 апреля.

«27 населенных пунктов взяты под контроль Вооруженными силами, и население там практически отсутствует», — сказал он.

Чиновник отметил, что эвакуация гражданских жителей сел пограничной области на Сумщине началась с лета 2023 года.

«Нам удалось эвакуировать из приграничья около 9000 человек, из них 850 детей. Дети могут продолжать занятия в школе в безопасных местах», — подчеркнул он.

Всего в пограничной полосе Сумской области находятся 115 населенных пунктов. Работа по эвакуации продолжается.

Напомним, на Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации населения.