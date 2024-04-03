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Новости > В ГУР рассказали, сколько массированных ракетных ударов способна осуществить Россия

В ГУР рассказали, сколько массированных ракетных ударов способна осуществить Россия

Александр Панько
03.04.24 15:15
107
В ГУР рассказали, сколько массированных ракетных ударов способна осуществить Россия

В России остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня большой дальности. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Сейчас в России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет», — сказал он.

По словам представителя ГУР, в апреле этого года Россия стремится произвести около 40 ракет Х-101.

«Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (2-3 — именно массированных), а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и Шахедов. Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться», — отметил Скибицкий.

Также он описал ситуацию с российскими крылатыми ракетами Калибр, которые РФ почти не применяет с осени 2023 года.

«Агрессор накапливает запас крылатых ракет Калибр и располагает не менее 260 единиц. Причем в их планах — произвести 30 таких ракет в апреле этого года», — сказал представитель ГУР.

В то же время, он напомнил, что россияне проводят модернизацию противокорабельных ракет «Оникс».

«Что касается скоростных ракет, летящих с южного направления, сейчас сложно определить, это ракеты Циркон или модернизированные Ониксы», — отметил Скибицкий, добавив что запасы обычных Ониксов в России составляют 440 единиц.

Напомним, Зеленский рассказал, сколько ракет РФ выпустила по Украине в январе.

Тэги: Россия, ракетный удар, Вадим Скибицкий, ГУР

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