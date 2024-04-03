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Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 3 апреля

Война в Украине: ситуация на фронтах на 3 апреля

Александр Панько
03.04.24 08:59
98
Война в Украине: ситуация на фронтах на 3 апреля

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал, что происходит на фронтах на среду, 3 апреля.

За минувшие сутки произошло 75 боевых столкновений.

Противник нанес 2 ракетных и 78 авиационных ударов, осуществил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Прошлой ночью россияне вновь атаковали нашу страну, применив 4 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами ПВО 4 БпЛА были уничтожены.

Увы, за сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты: Волфино, Александровка, Новоселица, Краснополье Сумской области; Синьковка, Липцы Харьковской области; Белогоровка, Верхнекаменское Луганской области; Терны, Ямполовка, Григорьевка, Ступочки, Бердичи, Курдюмовка, Новобахмутовка, Семеновка, Карловка, Красногоровка, Александрополь, Водяное, Угледар Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

К сожалению, под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских военных на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении ВСУ была отражена 1 атака в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских войск.

Отмечается, что на Лиманском направлении ВСУ отбили 10 атак россиян в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

Говорится, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 6 атак в районах населенных пунктов Спирне, Клещеевка Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

Указывается, что на Авдеевском направлении ВСУ отражено 14 атак у населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где Россия при поддержке авиации пыталась выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

Добавляется, что на Новопавловском направлении украинские военные продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где противник 24 раза пытался прорвать оборону ВСУ.

Военные поведали, что на Ореховском направлении Россия совершила 4 атаки на позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Украинцам рассказали, что на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, и за минувшие сутки 8 раз атаковал позиции ВСУ.

Также за прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава Россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России, 8 артиллерийским системам, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня.

Ранее Кличко рассказал, может ли Киев снова стать мишенью для российских войск.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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