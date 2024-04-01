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Новости > Почти как летом: погода в Киеве установила два температурных рекорда

Почти как летом: погода в Киеве установила два температурных рекорда

Александр Панько
01.04.24 12:10
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Почти как летом: погода в Киеве установила два температурных рекорда

В минувшее воскресенье, 31 марта, в Киеве было очень жарко. Температура воздуха соответствовала норме конца мая.

Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория.

Накануне было установлено два температурных рекорда.

Сообщается о том, что максимальная температура воздуха достигла 25,3 градусов – это сразу на 2,9 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1968-го года.

Кроме этого, как стало известно, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 16,9 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель 1968-го года на 1,6 градуса.

Ранее Украину накрыла африканская пыль.

Тэги: Киев, общество, погода, температурный рекорд, новости Украины

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