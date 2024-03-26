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Новости > Кулеба и Боррель обсудили поставки Patriot

Кулеба и Боррель обсудили поставки Patriot

Александр Панько
26.03.24 13:52
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Кулеба и Боррель обсудили поставки Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 25 марта, обсудил с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем возможность усиления систем ПВО Украины. Об этом сообщает МИД Украины на своем Telegram-канале в понедельник, 25 марта.

Украинский чиновник обратил внимание на удары российских баллистических ракет по украинской столице и другим городам.

Глава МИД подчеркнул, что ценит поддержку и беспокойство со стороны Борреля по поводу количества российских ракет, выпущенных по Украине.

«Я отметил важность поставок в Украину большего количества систем ПВО Patriot и других систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты», — рассказал Кулеба.

Напомним, в МИД призвали срочно усилить ПВО Украины, особенно Patriot.

Тэги: ПВО, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель, Patrio

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