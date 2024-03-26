Китай пообещал… поддерживать МВФ

В Китае сообщили, что продолжат поддерживать МВФ. Об этом сказал вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.

Произошло это на встрече с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Чиновник отметил: «Китайское правительство готово продолжать поддерживать МВФ для внесения нового вклада в содействие глобальной стабильности и процветанию».

В свою очередь Кристалина Георгиева заявила, что продвижение трансформации модели роста и высококачественного финансового развития Китаем будет стимулировать развитие мировой экономики.

Ранее МВФ утвердил для Украины очередной крупный транш.