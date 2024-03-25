Иван Спринский: из Украины сбежал прихлебатель Януковича и «великий патриот», - СМИ

Львовский активист Иван Спринский, известный своим участием в многочисленных скандальных акциях и проблемами с законом, в 2023-2024 годах систематически выезжал в Европу как сопровождающий ребенка-инвалида, а из последнего такого вояжа, вероятно, вообще не вернулся в Украину. ОБ этом пишет ОРД.

Издание отмечает, что15 августа 2023 Иван Спринский выехал через пункт пропуска Краковец. С 16 по 21 августа Спринский находился в Германии, а с 21 по 29 августа — в Бельгии, Швейцарии, Австрии и Чехии. 29 августа Иван Спринский вернулся на родину. Но уже 27 декабря Иван Спринский снова покинул пределы Украины. 1 января 2024 года его зафиксировали в Бельгии, а с 9 по 16 февраля Иван Спринский, скорее всего, находился, в Австрии. С тех пор по телефону Спринского невозможно определить его местонахождение.

Иван Спринский известен как общественный деятель, активист Евромайдана, волонтер, руководитель общественной организации «Рабов в Рай не пускают», инициатор создания 1-й и 2-й медицинских рот при Нацгвардии Украины.

При этом во времена Януковича Иван Спринский возглавлял во Львове центр «Молодых регионов». Но во время и после Революции Достоинства резко изменил политическую окраску. В последующие годы экс-регионал Иван Спринский сделал сногсшибательную карьеру уличного активиста, отметившись в пикетированиях практически всех госучреждений и органов местной власти Львовщины.

В сентябре 2019 года следователи Галицкого райотдела полиции вручили Ивану Спринскому подозрение в хулиганстве за обливание краской двух чиновников Львовского горсовета.