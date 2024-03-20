Из 22 сел Сумщины выехало все население, — ОВА

В Сумской области из 22 населенных пунктов приграничных районов выехало местное население, контроль над ними передан бойцам ВСУ. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Руководитель ОВА сообщил, что наибольшая опасность региона — это воздушные и ракетные удары, которые в последнее время стали значительно интенсивнее.

В пресс-службе Сумской ОВА сообщили, что ночью и утром 20 марта россияне 16 раз обстреляли пограничные территории и населенные пункты области, зафиксировано 65 взрывов. В Великописаревской общине погиб человек.

Напомним, объявлена дата начала эвакуации из Донбасса.