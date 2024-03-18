В ЕС говорят, что Израиль провоцирует голод в Секторе Газа

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель жестко наехал на Израиль, который продолжает нещадно бомбить Сектор Газа. Заявление прозвучало на международном форуме по гуманитарной помощи в Брюсселе.

Дипломат сказал: «Сектор Газа уже не находится на грани голода. Голод уже стал реальностью для тысяч человек».

По его словам, на границе с палестинским анклавом скопились запасы продовольствия, которого хватило бы на месяцы.

Жозеп Боррель заявил: «Этот голод не стал следствием природной катастрофы. Это полностью творение человека. Кого? Того, кто не допускает доставку гуманитарной помощи».

Резюмируется: «Открытие пограничных переходов – это вопрос политической воли, а не логистики. Мы спускаем помощь на парашютах, хотя эти места находятся всего в часе езды от аэропорта».

Ранее в ЕС сообщили о ситуации в Секторе Газа кое-что жуткое.