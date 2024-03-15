В результате ракетного удара по Одессе погибли 14 человек

В Одессе в результате ракетного удара ранены 20 человек. Среди травмированных — пять сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает ГСЧС.

Как отмечается, в результате ракетного удара погиб спасатель. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Спасатели сообщили, что ракетным ударом также повреждены 10 частных домов, СТО, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома. Огонь охватил 120 квадратных метров.

На месте работают 50 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что из-за массированной атаки по Одессе 15 марта погибли 14 человек, еще 46 ранены. 16 марта объявлен в городе и области днем траура.

«В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель», — рассказал он.

Кроме того, по его словам, еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян. Завтра в Одессе и области будет объявлен траур», — добавил Кипер.

Напомним, Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе.