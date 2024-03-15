Стало известно о влиянии курения на ДНК человека

Курение оказывается влияние на ДНК человека. Об этом говорят генетики из Чикагского университета в США.

В ходе своей работы эксперты провели анализ более девяти сотен образцов девяти различных тканей человека, стремись выяснить, насколько глубоки клеточные и генетические повреждения от этой пагубной привычки.

Были собраны эпигенетические данные, чтобы оценить влияние курения на метилирование (подавление) ДНК или генетические места, где атомы могут прикрепляться к ДНК и отключать экспрессию генов.

Американцы выявили несколько новых областей, связанных с курением, в том числе те, которые являются общими для разных типов тканей, что позволяет предположить, что метилирование ДНК служит частью попыток организма защитить себя от разрушительного воздействия табачного дыма.

Ученые в своей работе использовали данные о метилировании ДНК из девяти типов тканей, включая легкие, толстую кишку, яичники, простату, цельную кровь, грудь, яички, почки и мышцы.

Специалисты проанализировали данные о метилировании ДНК в цитозин-гуаниновых (CpG) динуклеотидах.

В итоге найдено 6 350 связанных с курением CpG в тканях легких и 2 753 в тканях толстой кишки.

Поясняется, что у курящих или когда-либо куривших людей эти генетические области отличаются от областей тех, кто никогда не был курильщиком.

Так, например, в легких оказалось почти в три раза больше CpG, связанных с курением, чем в толстой кишке, что имеет смысл, поскольку легкие непосредственно подвергаются воздействию сигаретного дыма.

Специалисты резюмируют, что такую же технику можно использовать для выявления, каким еще неблагоприятным воздействиям окружающей среды подвергался человек помимо курения.

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