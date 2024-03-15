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Новости > Стало известно, как легко и просто «приструнить» мигрень

Стало известно, как легко и просто «приструнить» мигрень

Александр Панько
15.03.24 14:07
148
Стало известно, как легко и просто «приструнить» мигрень

Исследователи из университета здравоохранения штата Аризона (США) поведали, как снизить частоту возникновения приступов мигрени. Появились данные их отчета.

Ученые говорят, что этому поможет хороший крепкий сон.

Специалисты выяснили, что при лишении лабораторных мышей сна у них чаще возникала боль, подобная мигренозной.

Сообщается, что специфика сна грызунов в точности соответствует таковой у людей.

Говорится о том, что чередование фаз и стадий ночного отдыха у мыши и человека протекает аналогичным образом.

Последующее изучение состояния здоровья мышей с применением электроэнцефалографии (метода диагностики состояния нервной системы, основанного на регистрации биоэлектрических сигналов коры головного мозга) и визуального наблюдения показало, что боль, аналогичная мигренозной, не снижала качество сна.

Американцы считают, что не мигрень является провокатором проблем с засыпанием и дневной сонливости, а плохое качество сна увеличивает риск появления болей.

Информируется, что люди, страдающие мигренью, могут снизить частоту приступов, улучшив качество ночного отдыха.

Резюмируется, что это можно сделать путем снижения уровня повседневного стресса и отказа от гаджетов перед сном.

Ранее были установлено, что депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, сон, мигрень

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