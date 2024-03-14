Бундестаг снова провалил голосование по Taurus

Немецкий Бундестаг отклонил резолюцию по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает Bild.
Указано, что 495 депутатов Бундестага проголосовали против поставок Taurus, 190 — поддержали.
Вопрос о поставках Украине ракет вынесла на голосование оппозиционная фракция ХДС/ХСС.
Резолюция содержала призыв к правительству Германии «наконец-то удовлетворить украинский запрос на поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме и без промедления».
Напомним, Шольц исключил передачу Украине ракет Taurus.