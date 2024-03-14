Бундестаг снова провалил голосование по Taurus

Беларусь перебросила технику и военных на границу с Литвой

В Минобороны объяснили, необходимо ли мобилизовать 500 тысяч человек

Российские добровольцы заявили о намерении дойти до Москвы

Мэр Парижа не хочет видеть россиян на Олимпиаде-2024

Как оказалось, спутники могут погубить атмосферу Земли

В Минобороны объяснили новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ

14.03.24 14:53

В Минобороны объяснили, необходимо ли мобилизовать 500 тысяч человек

14.03.24 10:25

РДК призывает жителей Белгородской и Курской областей немедленно эвакуироваться

14.03.24 08:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 427 840 солдат

13.03.24 16:16

Шольц исключил передачу Украине ракет Taurus

13.03.24 15:49

Путин заявил о готовности к ядерной войне, если США отправят войска в Украину

13.03.24 12:49

Китай будет сотрудничать с Францией по поводу войны в Украине

13.03.24 11:38

В РФ решили «отменить» передачу Крыма Украине. В МИД отреагировали

13.03.24 09:11

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 426 870 солдат

12.03.24 15:43

Неизвестные дроны «остановили» работу одного из крупнейших НПЗ в России

12.03.24 14:57

Один из населенных пунктов в Курской области перешел под контроль российских освободительных сил