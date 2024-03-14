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Новости > Беларусь перебросила технику и военных на границу с Литвой

Беларусь перебросила технику и военных на границу с Литвой

Агата Кловская
14.03.24 13:46
151
Беларусь перебросила технику и военных на границу с Литвой

В ночь на 14 марта Беларусь перебросила эшелон с техникой и военными в составе 46 вагонов в Ошмянский район. Он граничит с Литвой. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», belzhd_live.

«Подразделения 19-й механизированной бригады (1-й отдельный механизированный батальон, в/ч 14398; 4-й отдельный танковый батальон, в/ч 22092) были переброшены в Ошмянский район (граничит с Литвой)», — говорится в сообщении «Гаюна».

По информации belzhd_live, эшелон с техникой военных прибыл на станцию Ошмяны сегодня ночью.

В частности, количество прибывшей техники соответствует неполному механизированному батальону, усиленному танковой ротой. Как омечается, речь идет о 46 вагонах, а именно:

— 4 пассажирских вагона (с личным составом ВС РБ);

— 3 крытых вагона(со снаряжением и боеприпасами);

— 39 вагонов-платформ: 12 платформ с БМП-2 (всего 24 ед. техники), 9 платформ с танками Т-72Б (9 ед.), 3 платформы с инженерной воинской техникой, 15 платформ с автомобильной техникой (всего 30 ед.).

Как добавляет «Гаюн», переброска подразделений 19-й механизированной бригады к границе осуществлялась в несколько этапов:

— 11 марта на станции Заслоново был сформирован первый эшелон с техникой 1-го отдельного механизированного батальона. 12 марта эшелон был замечен в Орше.

— 13 марта со станции Заслоново отправился второй эшелон — уже с техникой 4-го отдельного танкового батальона.

— 13 марта два указанных эшелона объединили в один, и далее направили на станцию Ошмяны.

Напомним, Россия выгребла почти все свои войска из Беларуси.

Тэги: армия, Литва, Беларусь

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