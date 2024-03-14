Атакой на НПЗ ликвидирован топ-менеджер Лукойла, — СМИ

Вице-президент компании Лукойл Виталий Робертус, вероятнее всего, погиб во время взрывов на НПЗ в России. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на слова собеседников в украинских спецслужбах.

СМИ в России накануне сообщили о смерти Робертуса, однако, не называли ее причину.

Топ-менеджер мог погибнуть в результате атаки по нефтеперерабатывающему заводу ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез в городе Кстово Нижегородской области, предполагают собеседники издания.

Источник уточнил, что эта информация сейчас проверяется.

СМИ напомнил, что это третий топ-менеджер компании, погибший за последнее время.

Напомним, неизвестные дроны атаковали НПЗ под Ростовом.