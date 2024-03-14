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Новости > В США прокомментировали ядерные угрозы Путина

В США прокомментировали ядерные угрозы Путина

Агата Кловская
14.03.24 11:21
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В США прокомментировали ядерные угрозы Путина

Президент США Джо Байден в курсе новых заявлений президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Но пока в Вашингтоне не видят никаких признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие по Украине. Об этом на брифинге в среду, 13 марта, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент, конечно, в курсе», — сказала Жан-Пьер в ответ на вопрос, доложили ли главе Белого дома о последних ядерных угрозах Путина.

Она отметила, что в своем интервью кремлевский лидер подтвердил ядерную доктрину России. Тем не менее, его риторика остается безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта, инициированного РФ против Украины.

Жан-Пьер подчеркнула, что в Белом доме не видит никаких причин корректировать ядерную стратегию США и подчеркнула, что нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине.

Напомним, Путин заявил о готовности к ядерной войне, если США отправят войска в Украину.

Тэги: США, Владимир Путин, ядерное оружие

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