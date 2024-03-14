РДК призывает жителей Белгородской и Курской областей немедленно эвакуироваться

Российские добровольцы, прорвавшие границу РФ 12 марта, обратились к жителям Белгородской и Курской областей с призывом немедленно эвакуироваться. У них есть полтора часа до того, как будет открыт огонь. Об этом говорится в сообщении РДК.

В обращении говорится, что руководство Курской и Белгородской областей прогнорировало предупреждение добровольцев, озвученное 13 марта и «никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородщины и Курщины предпринято не было».

«Поэтому я обращаюсь на прямую к жителям этих регионов — немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеобращения», — говорит на видео один из добровольцев.

Напомним, Путин отреагировал на прорыв границы российскими добровольцами.