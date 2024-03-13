Американцы разгадали «секрет» снега

Исследователи из Массачусетского технологического института в США разгадали «секрет» снега. Они поведали, почему он хрустит под ногами.

Так, как сообщил профессор материаловедения Крейг Картер, хруст снега объясняется разрушением его сложной структуры, когда тысячи микрокристаллов ломаются одновременно.

Поясняется, что снег образуется, когда капли воды замерзают на микрочастицах, таких как пыль или пыльца.

Так, по его словам, когда в одном месте накапливается достаточное количество снежинок, они начинают спаиваться, создавая перемычки между кристаллами.

Ученые сообщают о том, что, наступая на свежий снег, человек ломает тысячи таких перемычек, которые лопаются со знакомым звуком.

Еще одним критерием возникновения звука остается мороз: чем холоднее окружающая среда, тем громче хрустит снег. Объясняется это тем, что при околонулевых температурах кристаллы покрываются слоем воды и трескаются почти беззвучно.

Интересно, что, как поведали американцы, скрип мокрого песка имеет ту же природу: влажные песчинки кремнезема спаиваются и размыкаются под нагрузкой.

Ранее ученым удалось измерить запасы воды в земной коре.