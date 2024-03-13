Стало известно, почему с возрастом люди худеют

Популярный врач-терапевт из Великобритании Элли Кэннон рассказала, что в пожилом возрасте люди теряют вес. Она пояснила, почему так происходит.

По ее словам, снижение массы тела с возрастом нередко связано с сокращением количества мышц в организме.

Отмечается, что для поддержания и набора здорового веса нужно увеличить количество белков и углеводов в рационе.

Эксперт сообщила, что по мере старения в организме происходят изменения, которые могут негативно влиять на обмен веществ, процессы пищеварения и аппетит.

Она сказала, что многие пожилые люди со временем становятся менее подвижными, что приводит к уменьшению количества мышц в организме ввиду их неиспользования.

Для того, чтобы набрать здоровый вес, специалист советует увеличить количество белков и углеводов в рационе.

Кроме этого, нужно рассмотреть использование продуктов с высокой калорийностью при приготовлении пищи.

Еще одним способом получения дополнительной энергии может быть употребление сладких фруктовых соков и специальных витаминизированных напитков.

Британка обращает внимание, что непреднамеренная потеря веса может быть тревожным признаком многих заболеваний, в числе которых рак. По этой причине людям, заметившим у себя неожиданное снижение массы тела, необходимо пройти обследование у медиков.

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