Британские диетологи поведали, что нельзя употреблять на завтрак

Популярные диетологи из Великобритании Роб Хобсон и Тим Спектор поведали о том, какие продукты не стоит употреблять на завтрак. Появились их советы.

Эксперты сказали, что не стоит есть сладкие продукты, практически не содержащие клетчатку, в том числе и фруктовые соки.

По их словам, это способствует быстрому появлению чувства голода и провоцирует скачки глюкозы в крови.

Специалисты предупреждают, что измельчение фруктов до получения сока высвобождает сахар, содержащийся в их клеточных стенках.

Так, по их словам, мякоть, представляющая собой полезные для кишечника пищевые волокна, зачастую удаляется.

Они поведали: «Это значит, что сахар из сока быстрее усваивается организмом, что может спровоцировать резкое повышение уровня глюкозы в крови. Последующее уменьшение концентрации глюкозы в совокупности с недостаточным объемом пищевых масс в желудке может стать причиной усиления чувства голода и снижения энергии».

Что же есть на завтрак? Британцы советуют употреблять овсяную кашу, яйца и хлеб грубого помола, та как сочетание белка с углеводами продлевает чувство сытости и позволяет обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами.

Ранее были названы продукты, которые «уродуют» людей.