Туск признал, что ситуация с деньгами для Украины – трудная

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию с помощью для Украины во время войны. Он признал, что она трудная.

Сейчас чиновник вместе с президентом Польши Анджеем Дудой прилетели в США, где у них прошла встреча с президентом страны Джо Байденом.

Глава правительства сказал: «До сих пор нет согласия на помощь от Палаты представителей США. Я разговаривал с президентом Джо Байденом, каким образом мы мобилизуем наших коллег в Европе».

Дональд Туск добавил: «В пятницу состоится незапланированный ранее саммит Веймарского треугольника. Я буду в Берлине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем говорить об этой ситуации. Они ожидают моей информации о встречах в Вашингтоне».

Политик резюмировал: «Ситуация трудная. Все мы об этом знаем».

Ранее Венгрия допустила, что западные военные таки отправятся в Украину.