В Украине могли быть уничтожены две пусковые установки Patriot, — СМИ

Международные медиа заявляют об уничтожении двух пусковых установок Patriot недалеко от Покровска Донецкой области. Вооруженные силы не комментируют это, между тем Институт изучения войны считает, что это неправда.

Forbes пишет, что это первый случай за два года широкомасштабной войны России против Украины, когда россиянам удалось обнаружить и уничтожить установки Patriot.

Между тем, журналист Bild Юлиан Репке пишет, что пусковые установки были на 10 метров друг от друга, и они «были припаркованы достаточно долго, чтобы Россия выпустила по нему баллистическую ракету».

В свою очередь, Институт изучения войны пока не подтверждает уничтожение украинских Patriot, поскольку россияне демонстрировали кадры уничтожения грузовиков MAN KAT1, которые могут как перевозить установки Patriot, так и использоваться в логистике.

Forbes напоминает, что украинские Patriot уничтожили за последний месяц около десятка истребителей-бомбардировщиков РФ, притупив преимущество России в воздухе.

«Вполне возможно, что пусковые установки и экипажи, которые Искандер поразил на этой неделе в 20 милях (более 30 километров) от линии фронта, были теми же, которые сбили многие российские самолеты. Воздух над востоком Украины, возможно, стал намного безопаснее для россиян», — пишет Forbes.

Издание сочло, что в случае подтверждения этой информации, украинцы потеряли в результате одной катастрофы до 13% своих пусковых установок. Отмечается, что Patriot без проблем сбивают российские Искандеры, но когда развернуты и готовы к работе, а не находятся в движении между огневыми позициями. Журналисты удивлены, что у экипажей украинских Patriot не было собственного противовоздушного прикрытия во время движения.

Напомним, в ВС ВСУ прокомментировали информацию о проблемах с поставками Украине ракет для Patriot.