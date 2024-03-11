Ученые назвали элементарный способ, как улучшить память

Эксперты из университета Ватерлоо в Канаде поведали, как легко улучшить память. Появились данные их отчета.

По словам ученых, чтение вслух помогает лучше запомнить содержание текста, однако, при этом, не влияет на способность глубже понять материал.

Автор исследования Брэйди Робертс сказал: «Мы хотели определить, может ли производственный эффект, известный метод улучшения памяти, распространиться на более глубокое понимание письменного текста, выходя за рамки типичных списков слов, которые исследователи используют в исследованиях памяти».

Информируется о том, что во время экспериментов с участием нескольких сотен человек исследователи выяснили, что чтение вслух значительно улучшает запоминание материала по сравнению с чтением про себя.

Сообщается также, что когда дело дошло до понимания, результаты показали, что уровень усвоения прочитанного оказался одинаковым вне зависимости от способа чтения.

Канадцы говорят, что в практическом смысле человеку полезно прочитать вслух список покупок, но не утруждать себя проговариванием текста главы из учебника.

Ранее мы писали, что канадцы уверяют, что разгадали секрет счастья.